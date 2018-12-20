«خالوطة» في كشوف النقاط الإلكترونية..والسبب المديرون

مديرو مؤسسات لم يقوموا بتحيين قوائم التلاميذ وآخرون لا يتقنون العمل ببرنامج «إكسال»

تلاميذ في السنة الرابعة ابتدائي تم تسجيلهم في السنة الخامسة

تلاميذ تحصلوا على «السانكيام» العام الماضي موجودين في الأرضية الرقمية

كل كشف نقاط يكتب بخط اليد يعتبر مزوّرا

استخراج كشوف النقاط إلكترونيا للمسجلين فقط في بوابة «ثروة.كوم»

من المنتظر أن يشرع اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحا، الأولياء في استخراج كشوف النقاط الخاصة بأبنائهم عبر بوابة الأولياء «ثروة.كوم» وسط مخاوف كبيرة من الفاعلين في قطاع التربية من الضغط الذي سيكون على الموقع، إضافة إلى بعض الأخطاء التي تم تسجيلها قبل إطلاق عملية تسليم الكشوف إلكترونيا بعد تقاعس العديد من مديري المؤسسات التربوية في تحيين قوائم التلاميذ.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن المؤسسات التربوية التي عرف الإقليم المتواجدة فيه عمليات ترحيل، معنية بهذه الفوضى، حيث لم يقم بعض المديرين بتحيين القوائم عند إدراج تلاميذ جدد، وهذا ما ساهم في خلط بعض المعلومات.

وساهم استهتار بعض مديري المؤسسات الذين لا يتحكمون في برنامج «إكسال» في تسجيل التلاميذ في سنوات دراسية غير التي يدرسون بها، حيث على سبيل المثال لا الحصر، فإن بعض التلاميذ الذين يدرسون السنة الرابعة ابتدائي مسجلين في السنة الخامسة والتلاميذ الذين نجحوا في امتحان «السانكيام» السنة الماضية لا زالت أسماؤهم في الطور الابتدائي.

وفي هذا الصدد، أكد مفتش مركزي بمقاطعة الجزائر غرب في تصريح خص به «النهار»، أن السبب لا يعود إلى الأرضية الرقمية وإنما إلى مديري المؤسسات التربوية، الذين لا يتحكمون في البرامج، وكذا لا يقومون باتباع تعليمات الوزارة بدقة.

مشكل آخر وقعت فيه العديد من المؤسسات التربوية، يتمثل في عدم تحكم الأساتذة في الوثائق الخاصة بالعلامات التي يقوم المدير بتحويلها إلى بريدهم الإلكتروني لمراقبة العلامة وضبطها وإبداء الملاحظات، حيث أن كثرة عدد التلاميذ في القسم الواحد ساهم في هذه الفوضى.

وفي هذا الصدد، قال مفتش الإدارة، محمد باي، إن وزارة التربية الوطنية واضحة فيما يخص الأرضية الرقمية وتسليم كشوف النقاط إلكترونيا، وهذا حسب المنشور الوزاري 1737 المؤرخ في الثامن من الشهر الجاري، حيث وضعت الوزارة كل الإجراءات التي يتم اعتمادها.

وحسب ذات المنشور، فإن الوزارة طالبت مديري المؤسسات التربوية بضرورة ضبط قوائم التلاميذ حسب الأفواج، بما فيها تلاميذ السنة أولى ابتدائي والتلاميذ الذين سيجتازون امتحان «السانكيام»، إضافة إلى التلاميذ المحولين إلى مؤسسات أخرى.

وكذا التلاميذ المدمجين في إطار بروتوكول الإعادة الذي أعدته وزارة التربية الوطنية بداية شهر أكتوبر الماضي، كما أوضح المتحدث أن تسليم كشوف نقاط مكتوب بخط اليد من طرف الأستاذ يعتبر تزويرا. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن مفتش الإدارة يتحمل مسؤوليته الكاملة في عدم تسلم الأولياء لكشوف النقاط.