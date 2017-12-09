يعيش وفاق سطيف في مفترق الطرق، خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا في ظل المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها.

ويتجه الفريق السطايفي نحو المجهول، حيث بدأت عدة مشاكل تطفو إلى السطح منذ إدانة رئيس الفريق حسان حمار في قضية إحتياله على عدة أشخاص.

قبل أن يطالب النجم الأول للفريق عبد المؤمن جابو مغادرة الوفاق في الميركاتو الشتوي وعدة لاعبين آخرين بسبب الضائقة المالية التي يتخبط فيها الفريق.

ليزيد المدرب خير الدين مضوي الطينة بلة، ويتفق نع إدارة النجم الساحلي التونسي، على الاشراف على الفريق، وإعلان رغبته في مغادرة سطيف.

يأتي هذا في وقت تجد الإدارة نفسها عاجزة لحل عدة مشاكل، من شأنها أن تؤدي بالفريق إلى الهلاك.

والمعروف على الفريق السطايفي، انه واحد من أكثر الأندية إستقرارا من كل النواحي، إلا انه فشل في الحفاظ على إستقراره هذا الموسم.