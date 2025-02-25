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الرياضة

خاليس مراح يوقّع أول عقد احترافي مع ليون الفرنسي

بقلم محمد لمين صحراوي
خاليس مراح يوقّع أول عقد احترافي مع ليون الفرنسي
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وقّع اللاعب الفرانكو جزائري الشاب، خاليس مراح، اليوم الثلاثاء، أول عقد احترافي مع ناديه أولمبيك ليون الفرنسي.

وكشفت إدارة نادي “لوال” عبر موقعها الالكتروني، عن توقيع اللاعب مراح. عقدا احترافيا مع الفريق يستمر إلى غاية 30 جوان 2027.

وينشط خاليس مراح، من مواليد 24 فيفري 2027، في منصب متوسط ميدان، وخاض هذا الموسم 24 مباراة مع فئتي “U17” و”U19″، لفريق أولمبيك ليون.

ورفقة فئة أقل من 17 سنة، لعب صاحب الـ 18 ربيعا 9 لقاءات سجل خلالها هدفا واحدا، بينما خاض مع تشكيلة أقل من 19 سنة، 15 مباراة من دون أي مساهمة تهديفية.

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