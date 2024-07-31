خامنئي: الثأر لدم هنية واجب علينا والكيان الصهيوني أعدّ لنفسه عقابًا قاسيًا

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن الكيان الصهيوني باغتياله للشهيد هنية يكون قد أعدّ لنفسه عقابًا قاسيًا.

وقال المرشد الأعلى في إيران خامنئي، في بيان تعزية:”ارتحل القائد المجاهد الفلسطيني الشجاع والبارز، إسماعيل هنية إلى لقاء الله، فجر اليوم، وأثكلَ جبهة المقاومة العظيمة.”

وأضاف خامنئي:”لقد اغتال الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا، وأفجع قلوبنا، لكنه أعدّ لنفسه أيضاً عقابًا قاسيًا.”

وتابع:” إنّ الشهيد هنية قد حمل روحه الغالية في كفّيه لسنوات طويلة في ساحات النضال الشريف، وكان مهيّئًا نفسه للشهادة، وهو الذي قدّم أبناءه وذويه في هذا النهج. لم يكن يخشى الاستشهاد في سبيل الله إنقاذاً لعباد الله، لكننا نعدّ الثأر لدمه في هذه الحادثة المريرة والصعبة، التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية، واجبًا علينا.”

وختم في الأخير قائلا:” أتقدم بالتعازي للأمة الإسلامية، وجبهة المقاومة، ولشعب فلسطين الشجاع والأبيّ، وأخصّ أسرة الشهيد هنية وذويه، وكذلك أسرة أحد مرافقيه الذي استشهد معه، سائلًا الله المتعالي لهم علو الدرجات.