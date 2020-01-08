خامنئي: الهجوم الصاروخي الإيراني  كان ناجحا ويأتي للثأر من مقتل سليماني

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق ناجحا.

وفي كلمة للمرشد الإيراني، نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قواعد عسكرية عراقية، اعترف بأن الرد الإيراني على قتل سليماني غير كاف حسب وصفه.

وشدد خامنئي على ضرورة مغادرة القوات الأمريكية للمنطقة.

من جانبه أكد مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الصاروخي في العراق دفاع مشروع على حد تعبيرهم.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدايي، إن “الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات الحرس الثوري على قواعد الجيش الأمريكي في العراق، دفاع مشروع”.

وأضاف أن “العمليات التي نُفذت فجر اليوم يقرها ميثاق الأمم المتحدة وتقرها القوانين الدولية.