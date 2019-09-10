خام برنت عند 63 دولارا عقب توقعات بتمديد اتفاق “أوبك+” لخفض الانتاج

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال هذا الأسبوع، ، حيث لامست أسعار خام برنت في تداولات اليوم الثلاثاء 63 دولارا للبرميل.

واكتسب برنت 31 سنتا في سعر البرميل بارتفاع قدره .5 بالمائة عن أسعار الأمس، ليصل سعره 2.9 دولارا للبرميل.

وتعتبر أسعار خام برنت المسجلة خلال الخمس أيام الأخيرة الأعلى له خلال ستة أسابيع ماضية.

وتأثرت الأسعار صعودا عقب تعيين عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة بالعربية السعودية أياما قبل اجتماع أوبك +.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أوبك+ التي تتابع الامتثال للتخفيضات يوم الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وصرح وزير الطاقة السعودي الجديد، أن السياسة السعودية لن تتغير، وإن اتفاق خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا سيستمر.