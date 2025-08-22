خام برنت يستقر عند 67.50 دولارا للبرميل

انخفضت اسعار النفط، اليوم الجمعة، بشكل طفيف، في ظل ترقب الخطاب الذي سيلقيه أمسية اليوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، جيروم باول.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، بنسبة 0.25 بالمائة، لتصل إلى 67.50 دولارا للبرميل.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنسبة 10.19 بالمائة، لتصل إلى 63.40 دولارا للبرميل.

وينتظر المستثمرون خطاب جيروم باول أمسية اليوم، حيث يعتبر بعض المحللين أنه يمكن أن تتضمن ملاحظاته مؤشرات حول السياسة النقدية الامريكية التي تؤثر على الدولار، العملة التي يتم تسعير النفط الخام.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد تلقت أمس الخميس دعما من تراجع مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة.

حيث تراجعت بمقدار 6 ملايين برميل خلال الأسبوع المنصرم في 15 أوت، حسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.