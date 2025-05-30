خام برنت يلامس الـ64 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط، خسائر أسبوعية، تجاوزت الواحد بالمئة، وسط اضطرابات ناجمة عن تطورات قضائية في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 63.89 دولار للبرميل.

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 60.67 دولار للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، أمس الخميس، تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأثار القرار حالة من القلق في الأسواق بشأن مستقبل السياسات التجارية الأمريكية. ما ضغط على أسعار النفط التي هبطت بأكثر من واحد بالمئة.