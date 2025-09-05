خانيسا مايو ينتقل من شباب بلوزداد إلى كايزر تشيفس الجنوب إفريقي

أعلن نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، عن توصله إلى اتفاق رسمي مع نادي كايزر تشيفس الجنوب إفريقي يقضي بانتقال اللاعب خانيسا مايو إلى صفوف الفريق الجنوب إفريقي.

وذلك على سبيل الإعارة المدفوعة، متبوعة ببند إلزامية شراء العقد بشكل نهائي.

ويأتي هذا الانتقال في إطار التزام إدارة شباب بلوزداد بسياسة الاحتراف والتطوير، من خلال تمكين اللاعبين من خوض تجارب جديدة في بطولات خارجية، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتهم المهنية وعلى صورة النادي قارياً.

ويُعتبر خانيسا مايو من اللاعبين الذين قدّموا مستويات محترمة خلال فترة تواجده مع الفريق الموسم المنقضي.