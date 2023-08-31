خبأتها داخل ملابسها.. توقيف تاجرة كابة متلبسة بتهريب قرابة 50 ألف أورو في المطار 

أحبطت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين، عملية تهريب ما يقارب 50 الف اورو ضبط عند سيدة في الأربعينات من العمر. وهي تستعد للسفر إلى تركيا.

كما تمّ العثور بعد إخضاع المعنية إلى التفتيش على 7 ألاف أورو مخبأة بحقيبة يدها. فيما تمّ ضبط كمية أخرى معتبرة مخبأة بإحكام بداخل ملابسها الداخلية والمقدّر قيمتها بـ40 ألف و500 أورو. ليتمّ اقتياد المعنية إلى جهات التحقيق الداخلي بالمطار. قبل أن يتمّ تقديمها اليوم الخميس أمام الجهات القضائية.

كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهمة المسمّاة “ف.ع” تمتهمن نشاط التجارة الحرة. بحيث صرحت. بشأن المبلغ الضخم الذي كانت بصدد نقله إلى تركيا. أنّها جلبت معها المبلغ محلّ الحجز لأجل شراء ملابس العروس من تركيا. بغرض المتاجرة بها في الجزائر كونها تمارس نشاط بيع الألبسة النسوية.

وعن مصدر المبلغ الذي لم تصرّح به خلال رحلتها. فقد قالت بشأنه أنه تحصّلت عليه بعد بيعها قطعة أرض بالعاصمة. فقرّرت بعدها السفر إلى تركيا لشراء ملابس العرائس. ناكرة نيّتها لتهريب المبلغ. مصرحة أنه تعمّدت تقسيمه بوضعها جزء منه في الحقيبة. والآخر بملابسها الداخلية ليس لأي غرض مشبوه.

وفي هذا الصدد التمس وكيل وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف قيمة المخالفة. في حق المتهمة عن جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.