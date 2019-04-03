“خباط كراعو” تعود بدكار إلى خنشلة

لاقت مسرحية “خباط كراعو” للممثل المسرحي حكيم دكار تجاوبا كبيرا من قبل جمهور قاعة العرض بدار الثقافة علي سوايعي بخنشلة اليوم.

واستقطبت المسرحية الفكاهية التي تدخل في إطار فن المونولوج والتي أداها وأخرجها الممثل القسنطيني حكيم دكار عددا كبيرا من جمهور وعشاق المسرح بولاية خنشلة. والذين صفقوا مطولا وتجاوبوا مع صاحب العرض ودخلوا في موجات هيستيرية من الضحك.

وتدور أحداث المونولوج التي امتد عرضه لأكثر من ساعة حول شاب جزائري يحرس حائطا وهميا ثم يحاول تدميره فيما بعد بالاستعانة بأطراف خارجية إضافة إلى تطرقه لمشاكل الحياة اليومية والقضايا الحساسة كالعنف ضد المرأة وخشونة الرجل الجزائري.

حيث وظف الممثل حكيم دكار عدة أدوات لإيصال أهداف المسرحية للجمهور من خلال الكلام والإيماءات وحركات الجسد.

و عقب العرض صرح حكيم دكار بأنه يهدف من خلال المونولوج الذي قدمه إلى إيصال عديد الرسائل يتقدمها إبراز الواقع المعاش للجمهور من خلال العرض الساخر الذي قدمه للجمهور أول مرة خلال سنة 1995 ليقوم بتجديده قبل سنتين وفقا للمرحلة التي تعيشها الجزائر على حد قوله.

جدير بالذكر أن هذا العرض يندرج في إطار جولة فنية يقوم بها حكيم دكار بالتنسيق مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام و التي قادته إلى عديد ولايات شرق وجنوب الوطن.