خبراء: أحذروا التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة

حذر أطباء ومسؤولون بوزارة الصحة اليوم الأربعاء بالعاصمة من مخاطر التعرض إلى أشعة الشمس لمدة طويلة.

والإرتفاع الشديد للحرارة بالنسبة لبعض الفئات الإجتماعية الهشة.

وأكدت الدكتورة سامية زاغ من مديرية الوقاية بوزارة الصحة على ضرورة الوقاية من أشعة الشمس سيما للمواطنين الذين يقصدون الشواطئ.

واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص المسنين والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

خلال هذا الموسم الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة تجاوز بمناطق الجنوب 48 درجة.

وذكرت ذات المتحدثة بمخاطر أشعة الشمس على جسم الإنسان إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

فقد يتعرض الفرد من خلالها إلى الإصابة بسرطان الجلدي.

موضحة ان لفحات الشمس قد تتسبب في أزمة قلبية واضطرابات عصبية وتنفسية.

قد تؤدي إلى الوفاة سيما لدى الأشخاص المسنين بالإضافة إلى جفاف الجسم لدى الأطفال.