خبراء أمريكيون يحذرون من خطر فقدان السيطرة على جدري القردة

حذّر خبراء الأمراض المعدية ودعاة الصحة العامة الأمريكيون من أن إستجابة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت بطيئة للغاية. فيما يخص تفشي مرض جدري القردة وأن الولايات المتحدة باتت معرضة لخطر فقدان السيطرة على المرض.

وقال الخبراء في تصريحات أوردتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن إستجابة الإدارة الأمريكية لجدري القردة تحاكي أسوأ مراحل الأيام الأولى لوباء “كوفيد-19”. مع إختبارات محدودة للغاية وتباطؤ في طرح اللقاحات. مما يؤدي إلى إنتشار الفيروس دون أن يتم السيطرة عليه.

وقال ديفيد هارفي المدير التنفيذي للإئتلاف الوطني لمديري الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي “تأخرنا في تسهيل الإختبارات وإتاحة اللقاحات وتسهيل الوصول إلى أفضل العلاجات”.

وأضاف: “على عكس كوفيد-19 فإن جدري القردة ليس فيروسا جديدا وإستراتيجيات الحد من إنتشاره معروفة جيدا”.

ومن جانبه قال شيش جها منسق الإستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض خلال إحاطة إعلامية: “نحن كمجتمع عالمي نعرف عنه منذ عقود. نحن نعلم كيف ينتشر. لدينا إختبارات تساعد في تحديد الأشخاص المصابين لدينا لقاحات فعالة للغاية ضده”.

وقال جون أندروس الأستاذ المساعد في الصحة العالمية بكلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن، إن الولايات المتحدة محظوظة لأن جدري القردة ليس معديا مثل “كوفيد-19″ أو مميتا.

وأضاف: أعتقد أننا سنستمر في تكرار هذه الأخطاء لأن هذا هو سجلنا الحافل. لقد واجهنا أكثر من خمس أو ست موجات من كوفيد-19 ويبدو أننا في كل مرة نتفاجأ قليلا”.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، هناك 460 حالة إصابة بجدري القرود في 30 ولاية. وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن هذا الرقم أقل من المؤكد تقريبا. فإن العديد من الأشخاص المصابين ليس لديهم إمكانية الوصول بعد للإختبار على نطاق واسع.

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