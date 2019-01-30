طالب خبراء جزائريين في مجال الأشغال العمومية والري، إحترام أدوات التعمير لتفادي تفاقم المشاكل الأكثر تعقيدا على المدى القريب.

ولدى إجتماع لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالخبراء المكوننين من معماريين، وخبراء دوليين، وأساتذة جامعات.

أشار الخبراء، أن مسألة الإسكان في الجزائر تشكل تحديا متواصلا، وأولوية للسلطات العمومية، تستوجب الرؤية المستقبلية والتخطيط على المدى البعيد.

وأكدوا على أن عدم إحترام القياسات في الإنجاز، تسبب في عدة كوارث سجلتها وشهدتها مختلف ولايات من الوطن.

ودعوا في الأخير، بوضع حد لهذه الخروقات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع إسناد مهام الدراسات والإنجاز للمهندسين المعماريين وأهل الاختصاص.