خبراء.. الذكاء الإصطناعي سيلعب دورا إيجابيا في عصرنة القطاع المالي الجزائري

أكد خبراء محليون ودوليون، أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيلعب دورا إيجابيا في عصرنة القطاع المالي في الجزائر من خلال تحسين إدارة المخاطر. وكذا خدمات البنوك وشركات التأمين للزبائن.

وأكد المدير العام لشركة التأمين “Macir Vie”, خلال يوم دراسي تحت عنوان: “الذكاء الاصطناعي حافز لعصرنة القطاع المالي الجزائري. الذي نظمته جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي (ايفيداس).إن”الذكاء الاصطناعي يتيح المضي بشكل أسرع والحصول على معلومات تنبئية. مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا ستضيف 16 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

و اعتبر المدير العام لمخبر التطوير والابتكار والرقمنة لقطاع المالية “ألجيريا فينلاب” عبد القادر خنوسي. أن الذكاء الاصطناعي سيسمح بالموازاة مع خلق هذا المبلغ بتقليل مخاطر العمل بنسبة 30 في المائة. وتكلفة المخاطر بنسبة 30 في المائة أيض. مما سيحصل إيرادات إضافية للمؤسسات المالية”.

ومن جهته، ذكر الخبير الدولي ورئيس مشاريع تنفيذ أنظمة المعلومات في البنوك وشركات التأمين, عبد الرزاق حداد. أن الذكاء الاصطناعي أحدث تقدما هائلا لتحسين النتائج في إدارة المشاريع. مضيفا أن الجزائر تمتلك المهارات ويمكن أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى وتحقق مكاسب. في الوصول إلى فوائد الذكاء الاصطناعي في المجال المالي”.

من جانبها، أوضحت الخبيرة في التحول الرقمي، لطيفة بربارة، أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحسين نوعية القرارات من خلال تحليل البيانات. التي لا يستطيع الانسان معالجتها بالسرعة ذاتها نظرا لحجمها الكبير.