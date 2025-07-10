خبراء سونلغاز ينهون زيارتهم إلى سوريا

أنهى الفريق التقني التابع لمجمع سونلغاز، الذي توجه إلى سوريا لتقييم وضع الكهرباء في البلاد، زيارته أمس الاربعاء.

خلال هذه الزيارة التي تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن دعم سوريا في مجال الكهرباء، التقى الفريق التقني لسونلغاز بمسؤولي الإدارة العامة للكهرباء لسوريا، بحضور القائم بأعمال السفارة الجزائرية في دمشق ومدير التعاون الدولي بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وعرض الجانب السوري في الاجتماعات المنعقدة بين الطرفين، احتياجات البلاد من الدعم والمساعدة والتعاون التي يمكن لسونلغاز تلبيتها، والمتعلقة بكامل سلسلة القيمة في مجال الكهرباء (الإنتاج، والنقل، والتوزيع وقيادة المنظومة الكهربائية والدراسات والهندسة، والتكوين، والصيانة، وتوفير قطع الغيار).

وفي لقاء لوفد سونلغاز مع المدير العام للإدارة العامة للكهرباء لسوريا، عمر شقرور، تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، حيث تم تقديم مسودة منها، وأبدى موافقته المبدئية عليها، كما قدمت له دعوة لزيارة الجزائر من اجل الاطلاع على امكانيات سونلغاز.

وتم تحديد العديد من مجالات المساعدة الفورية وعلى رأسها تكوين الكفاءات في مجال الصيانة الثقيلة لوسائل الإنتاج، مع تقديم المساعدة والإشراف على عمليات المراجعة العامة للتوربينات الغازية في محطات توليد الكهرباء.

ويضاف إلى ذلك مرافقة وتقديم المساعدة في مجالات دراسات تشغيل الأنظمة الكهربائية، مع تكوين الكفاءات السورية، والمرافقة في مجال الهندسة لتطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء، وكذا في إعادة تأهيل نظام التحكم في النظام الكهربائي.

وتتضمن قائمة مجالات المساعدة تحديد الاحتياجات في مجال إصلاح قطع الغيار، مع إمكانية الإصلاح أو التصنيع في ورشات سونلغاز.

وخلال هذه الزيارة التي نظمت من 5 إلى 9 جويلية الجاري، قام خبراء سونلغاز بزيارة عدد من المواقع والمنشآت التابعة للإدارة العامة للكهرباء لسوريا، يضيف البيان.

وفي ختام الزيارة، استقبل الوفد الجزائري من طرف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، الذي أعرب عن رغبته في مد جسور تعاون مستدام بين البلدين، حسب المصدر ذاته.

و”تشكل هذه الزيارة خطوة محورية في تعزيز أطر التعاون التقني بين البلدين، وتجسد التزامهما بتوطيد شراكتهما الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين”،