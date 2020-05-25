خبراء صينيون بالجزائر وتونس يعقدون مؤتمرا بتقنية “الفيديو كونفرنس” حول وباء كورونا

نظمت السفارة الصينية بتونس يوم أمس الأحد مؤتمرا بتقنية “الفيديو كونفرنس” بين عدد من الخبراء الصينيين المقيمين بتونس والجزائر وذلك حول سبل الوقاية من فيروس كورونا .

وشارك في أعمال هذا المؤتمر سفير الصين بتونس وانغ وين بين، وعدد من أفراد الجالية الصينية المُقيمين بتونس، أين تم الإستماع إلى نصائح الخبراء الصينيين لتفادي مرض كورونا .

وأجاب الخبراء الصينيون على أسئلة المُشاركين في هذا المؤتمر والتي تمحورت حول تطورات مرض فيروس كورونا الجديد، وتدابير الحماية والوقاية الواجب اتباعها، و إلى إمكانية استئناف الشركات الصينية العاملة في تونس والجزائر لنشاطها.

وتحدث خلال هذا المؤتمر سفير الصين لدى تونس وانغ وين بين الذي قال إن الصينيين في تونس تعززت ثقتهم في منع انتشار الفيروس.

أكد تشو لين قائد فريق الخبراء ونائب مدير لجنة الصحة البلدية في تشونغتشينغ، أن فريق الخبراء الصينيين على استعداد لتقديم الدعم والاستشارات المطلوبة لأفراد الجالية الصينية بتونس .

وكان قد أجرى فريق الخبراء لقاءات ومشاورات مكثفة ومعمقة مع نظرائهم بالجزائر بشأن تدابير الوقاية للسيطرة على الفيروس.

كما عقدوا عدة مؤتمرات بتقنية “الفيديو كونفرنس” مع أفراد الجالية الصينية وعمال الشركات الصينية بالجزائر حول تدابير الوقاية من الوباء وسبل السيطرة عليه.