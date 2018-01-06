خبراء في الصحة العقلية للتوعية من مخاطر الأنترنت على الأطفال

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إنشاء فريق عمل مختص في التوعية من مخاطر الأنترنت على الأطفال، حسب بيان لوزارة الصحة.

وسيتألف هذا الفريق من خبراء في الصحة العقلية، الأطباء النفسانيين للأطفال وأخصائيي علم النفس السريري، بالإضافة إلى موظفي الصحة المدرسية.

ونقل نفس البيان، أن من مهام هذا الفريق، إقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع الأطفال من الاستخدام غير المنضبط وغير المراقب للإنترنت.

بما في ذلك بعض الألعاب الخطيرة مثل “تحدي الحوت الأزرق”، التي من شأنها أن تؤثر على نفسية الطفل وتؤدي إلى عواقب وخيمة.

كما سيتم توسيع نطاق هذا الفريق ليشمل مختلف الجمعيات الوطنية لأولياء الأمور من أجل إشراك المجتمع المدني في حملة التوعية.