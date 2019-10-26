خبراء..لا نمو لاقتصاد في ظل تداول العملات الأجنبية في الأسواق الموازية

قال المستشار الدولي في الاستثمار الجزائري ومؤسس شركة”إنفيست ديزاين كولسونتنغ”أن الأولوية اليوم هي القضاء على تداول العملات في الأسواق الموازية.

أكد محمد سعيود،السبت،في تصريح للنهار أونلاين،أنه وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لتداول العملات خارج النطاق غير الرسمي.

وأشار المتحدث،أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم،يتم فيه صرف العملات في السوق السوداء،ضعف ما يتم صرفه في السوق الرسمية.

وأوضح ذات المتحدث ذو الجنسية الجزائرية الألمانية أن ذلك لم يزيد إلا تعقيدا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال أن الاقتصاد الجزائري لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات، وضعية لامسها العديد من المستثمرين الراغبين في ولوج السوق الجزائرية.

من جهة أخرى أكد المستشار الدولي أن عراقيل عدة لا تزال تقف حجرة عثرة أمام الاستثمار الوطني.

فالبيروقراطية والفوترة وعدم وجود سوق منافسة، عوامل ساهمت وبشكل كبير في تلويث مناخ الأعمال بالجزائر.

وجعلت المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء يتخوفون من الاستثمار في ارض الوطن.

وأكد نفس المتحدث أن أغلبية المؤسسات الأجنبية وبعد استقصائه لوضعية مناخ الأعمال بالجزائر فضلت استثمار أموالها في بلدان مغايرة.

من جهة أخرى،طرح المستشار الدولي إشكالية الصفقات العمومية،وقال أن استحواذ المؤسسات العمومية على أغلبية الصفقات،ساهم في إحباط عزيمة المستثمرين الخواص.

وألح أن الاقتصاد الجزائري اليوم بحاجة ماسة إلى تشخيص الأسباب التي أدت غلى هذا الطريق المسدود.

كما دعا المتحدث إلى ضرورة تنويع موارد الخزينة العمومية،والتوجه نهائيا نحو الاستغناء على قطاع المحروقات واعتماد قطاعات أخرى أكثر أهمية.

وشدد المتحدث،أن الجزائر تحوي كامل الإمكانيات والميكانيزمات اللازمة للدفع بعجلة الاقتصاد، لكن ذلك لن يتحقق دون رغبة سياسية في ذلك.

وبخصوص إلغاء قاعدة الاستثمار في مشروع قانون المالية 2020، اعتبر المستشار الخطوة بالايجابية لكن بغير كافية.

وقال أن الإجراء جيد رغم تأخره، مشيرا أن ذلك سيسهل المهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشاريع بالبلاد.

وأكد أن ذلك لن يكف، بعد وجب مرافقته بجملة من الإجراءات التسهيلية،مع ضرورة تطبيق نفس القوانين على المستثمرين الجزائريين والأجانب.

ودعا المتحدث في السياق ذاته إلى ضرورة التوجه نحو إنشاء مناطق صناعية جاهزة،مستعينا بذلك بالخبرة الألمانية ونجاح اقتصادها بفضل ذلك.

وقال المستشار أن الاستعانة بهذه المناطق لن يجبر المستثمرين لشراء عقارات بل لكرائها وتجسيد مشاريعهم بكل سهولة.