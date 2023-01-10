خبراء لفحص السيارة المستوردة في الميناء وهذه عقوبة المخالفين

كشف محمد أبوت، وكيل معتمد لدى الجمارك أنه سيتم وضع خبراء مختصين تابعين إلى وزارة الطاقة والمناجم يقومون بفحص السيارة يوم قدومها إلى أرض الوطن. موضحا “يتأكد إن كانت السيارة أقل من 3 سنوات”. و”علامات السيارات التي ستدخل ستكون تحت الرقابة الجمركية وخبير السيارات الذي يعطي الموافقة عليها”.

كما أشار المتحدث للنهار، إلى أن الجزائر عاشت خلال سنوات 97، 98، 99، تجربة من هذا النوع. لكن –يضيف- “كان كل ما ترميه أوروبا يدخل إلى الجزائر ويتحايلون على أعمار السيارات”.

وأكد أبوت، أن الذي يتعدى تعليمات قانون المالية، يتم تحرير المخالفة وحجز السيارة وغرامة مالية.