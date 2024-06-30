خبراء من الإتحاد الأوروبي بولاية سطيف

استقبل صبيحة اليوم الأحد والي سطيف مصطفى ليماني، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور إطارات الولاية، بعثة لخبراء من الإتحاد الأوروبي وإطارات وزارة الداخلية.

وتندرج هذه الزيارة على هامش تنظيم لقاء بين الخبراء وإطارات الإدارة المحلية. والذي سيتناول أهم التحديات والرهانات التي تواجه تسيير الشأن المحلي، لاسيما في مجال تثمين ممتلكات البلدية.

وتسيير المرفق العمومي والذي سيسمح بتبادل الخبرات والإستفادة من تجارب الدول الأوروبية في هذا المجال. من خلال عرض إسهامات الخبراء الفرنسيين والإيطاليين في هذا المجال.