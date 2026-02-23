خبراء من المصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية يزورون المديرية العامة للأمن

استقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الإثنين، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، وفدا من الخبراء التابعين للمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية (NFS)، بحضور إطارات سامية من الأمن الوطني.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال الأدلة الجنائية والتكوين التخصصي. بما يسهم في دعم القدرات العملياتية لمصالح الأمن الوطني في مجال الشرطة العلمية والتقنية.

وتأتي هذه الزيارة، تعزيزا لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 16 جويلية 2025 بين المديرية العامة للأمن الوطني والمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية “NFS”.