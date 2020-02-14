خبراء من جمهورية التشيك يزورون وهران

استقبل عبد القادر جلاوي، والي ولاية وهران، يوم أمس الخميس، مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة، عيادي سعدان، ومدير الثقافة، قويدر بوزيان.

يأتي هذا على هامش الزيارة التي يقوم بها خبراء جمهورية التشيك بوهران.

وزار الوفد أجنحة المتحف العمومي، أحمد زبانا، المعنية بالبيولوجيا وعلوم الأرض، من حيث تخصص متحف براغ الوطني في حفظ المجموعات الطبيعية والجيولوجية، بحضور مدير المتحف الوطني لبراغ إيفو مارشك.

وقدم الوالي عرض حال، بخصوص الزيارة الهادفة لنقل الخبرات في كيفيات عرض وتخزين المجموعة المتحفية، والانتقال لنظام جديد يتماشى، وشبكة المتاحف الأوروبية.

وتلقى المكلفون بالحفظ على مستوى متحف زبانا، شروحات وافية حول أحدث الطرق المستخدمة بالمتحف الوطني للجمهورية التشيك، سواءا في الحفظ والإصلاح أو العرض وتسويق التحف، حتى تقدم في أفضل صورة للزوار.

وتم الاتفاق على تواصل التبادل، بغرض نقل الخبرة الاوربية والتشيكية بالخصوص، من حيث تخصصها في مجالات التحنيط والعرض.

وأيضا زيارة المسرح الجهوي أحمد زبانا والاطلاع على وضعية التماثيل والطرق الأمثل لترميمها.

وأكد الوالي تزكيته لكل المبادرات الهادفة، لتحديث أداء مؤسسات الولاية، ونقل الخبرات وتكوين المسيرين والمشرفين، خصوصاً وأن وهران على موعد مع الألعاب المتوسطية.

وتحدث عن توسيع شبكة التبادل مع المختصين في الترميم لما تزخر به مدينة وهران من ثراء في التراث اللمادي.

وسترافق الولاية كل مبادرة في هذا الصدد، كمبادرة تثمين واستغلال الموقع الأثري بورتيس مغنيس ببلدية بطيوة الذي برمجت له زيارة.

خلال الاجتماع، تم أيضا تدارس سبل إعادة بعث اتفاقية التعاون مع الجانب التركي المتعلقة بترميم قصر الباي ومسجد الباشا.