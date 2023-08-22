خبراء نيجريون يشيدون بموقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري

يحظى الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل عسكري في النيجر والمطالب بالحل السلمي بترحيب كبير من قبل عدة أطراف، بدءا بالنيجريين، بما في ذلك خبراء سياسيين.

وقال الناشط بوبكر ديالو عميد جامعة نيامي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن موقف الجزائر مرحب به في بلاده التي دافعت دائما عن مبادئ الأخوة والتعاون في مختلف الصراعات الإقليمية.

وذكر المتحدث ذاته بإنشاء لجنة أركان العمليات المشتركة، بمبادرة من الجزائر. معربا عن قناعته بأن الاتحاد بين بلدان الساحل والمغرب العربي وحده هو الذي سيجعل من الممكن “محاربة نقاط الضعف”.

ومن جهته، قال الخبير السياسي والناشط الإنساني في النيجر ألقسوم عبد الرحمن، إن التدخل العسكري في النيجر سيكون بمثابة كارثة إنسانية أكبر بكثير من التي شهدناها في الصومال أو ليبيا.

واعتبر ذات الخبير، أن يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار حجم قضية اللاجئين، والتي أصبحت حادة بالفعل.