خبراء: هذا سبب تراجع إصابات كورونا بالجزائر وعلينا الحذر من طفرة الفيروس

إعتبر مختصون في الصحة، إن إنخفاض عدد إصابات كورونا في الجزائر خلال الأيام الأخيرة، سببه الإجراءات الوقائية المتخذة.

هذا وتشهد الحصيلة اليومية للاصابات والوفيات بالفيروس التاجي في الجزائر، انخفاضا محسوسا منذ نهاية ديسمبر الفارط.

واعتبر الخبراء، إن هذا التراجع في إصابات كورونا يعتبر مؤشرا ايجابيا.

وفي نفس الوقت، حذر الخبراء، من إن خاصية التحور التي يعرفها كوفيد_19 تستوجب الحيطة والإبقاء على كل الاجراءات الاحترازية.

وأكد البروفيسور علي لونيسي، رئيس مصلحة الأمراض الداخلية بمستشفى تلمسان، على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية رغم الإحصائيات الإيجابية.

كما أكد الأستاذ محمد ملهاق، وهو دكتور في علم الفيروسات أن الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد كانت أهم عامل لهذه النتائج الجديدة.

بالإضافة إلى وعي المواطنين بخطورة الوضع، واحترامهم للتدابير الوقائية من الفيروس.

وأشار الدكتور، إلى إن خاصية التحول والتطور والطفرات التي تميز فيروس كوفيد 19، يلزم الجميع بالابقاء على تدابير الوقاية.