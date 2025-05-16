خبراء وزارة الثقافة في قلب برنامج تبادل دولي حول التراث العمراني

شارك خبراء ومهندسو قطاع الثقافة والفنون الجزائري، من خلال مؤسساته المختصة تحت الوصاية، في المهمة الميدانية الثانية التي نظمت بمدينة برلين، بألمانيا، في إطار برنامج الاتحاد من أجل المتوسط حول التراث العمراني ومهارات البناء التقليدية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، مثل وزارة الثقافة والفنون في هذه التظاهرة كل من المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين. والوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. والمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية، وديوان حماية وادي مزاب وترقيته.

وخلال هذه الزيارة، شكلت مدينة برلين منصة لتبادل الخبرات بين وفود الدول الأعضاء. حيث عرضت كل بعثة وطنية أفكارا ومخططات مدروسة لمبادرات تكوين مهني تتماشى مع خصوصيات بلدانها في مجال تقنيات البناء التقليدي.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية إلى المركز الأوروبي للتكوين في البناء بالطين. حيث قدم عرض شامل حول أنشطة المركز. تلاه نقاش مفتوح مع مسؤولي المؤسسة، ثم جولة موجهة في مرافق المركز.

وفي نفس اليوم، عقد الاجتماع الأول في Wangelin، وقدم الوفد الجزائري عرضا مفصلا حول آليات اعتماد البرامج والدورات التكوينية المتعلقة بمهارات البناء التقليدي. التي يشرف عليها المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين.

كما تم تنظيم لقاء أمس الأحد في مخبر البناء الطبيعي بجامعة التقنية ببرلين. حيث نوقشت سبل التعاون وتطوير آليات التكوين وتبادل الخبرات بين خبراء الدول الأعضاء. مع التركيز على التجارب المحلية في دمج المهارات التقليدية ضمن مسارات التكوين المهني المستدام.

وتعكس هذه المشاركة التزام الجزائر بتثمين تراثها المعماري التقليدي وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البناء بالطين. والحفاظ على التراث الثقافي المبني، في إطار شراكة متوسطية فعالة ومستدامة.