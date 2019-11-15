خبراء يحذرون من الإستغلال السيئ لمنصات “الفايسبوك” في زرع الكراهية والعنف

دعا خبراء ومختصون الى الانتباه للأخطار التي تحملها بعض مضامين على “فيسبوك” تهدد أمن بلدهم واستقراره وتماسك مؤسساته، والتحلي بالوعي في التعامل مع المعلومات المتداولة على كل منصات التواصل الاجتماعي.

وقد نظم المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، أمس الخميس، يوما دراسيا بالجزائر، تناول فيه موضوع “تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات، الجزائر واقع ورهانات”.

وشارك في اليوم الدراسي، أساتذة جامعيون وخبراء مختصين في علم الاجتماع وشبكات التواصل الاجتماعي، بغرض تلمس تأثير هذه المنصات على المجتمع الجزائري بصفة عامة، وعلى أخلاقيات مهنة الصحافة بصفة خاصة.ذ

وقد أجمع المتدخلون على أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت أداة من أدوات العصر التي ينبغي عدم التخلف على مواكبتها، وفي نفس الوقت عدم الاستسلام لتأثيرتها السلبية والتصدي لانحرافاتها.

كما سجل الخبراء أن دخول أشخاص غير مؤهلين حقل الإعلام الرقمي، وجهات تنفث سموم التفرقة والكراهية، بات يشكل خطرا بالغا، من حيث فئات واسعة في المجتمع غير محصنة فكريا وثقافيا، مما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “فيسوك” الذي بات أيضا أداة تستعملها أطراف مناوئة للوطن، تعمل على خلف توترات وفبركة أوهام تستغل بها تطلعات الشعب الجزائري، وآماله وتوظفها، في أغراض مشبوهة.

وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، بمواكبة الاتصال الرقمي وحسن توظيفه كأداة متممة لمسعى النهوض بالمجتمع الجزائري ومطالبة إدارة “فيسبوك” بتطهير الموقع من الممارسات السلبية المسيئة بخصوصية الأفراد والمضرة بأمن المجتمعات واستقرارها.

كما دعوا للعمل مع خبراء على إصدار تشريعات تضبط نشر محتويات على فيسبوك وتمنع كل أشكال الاستخدام السيئ لهذه المنصة الاتصالية.

كما اقترحت إنشاء مقاولات شبابية لصناعة المحتوى لبلرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، لدعم التنمية المحلية.