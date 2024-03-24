خبراء يحذرون.. “وباء قادم” قريبا

أعلنت دول العالم في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات عن أول إغلاق بسبب فيروس كورونا. وأصبح العمل من المنزل واقع العالم، وانفصل الأشخاص عن أحبائهم. بينما واجه العاملون في الخطوط الأمامية فيروسا جديدا وغير معروف.

يحذّر العلماء من أن ظاهرة الإحتباس الحراري وإزالة الغابات تزيد من إحتمالية “انتقال” العامل الفيروسي أو البكتيري من الحيوانات إلى البشر والتسبب في جائحة آخر.

الوباء القادم أقرب مما نتصور

تقول الطبيبة ناتالي ماكديرموت، المحاضرة السريرية في الأمراض المعدية في جامعة كينغس كوليدج في لندن: “إننا نوجد وضعا يشجع على تفشي المرض”. مضيفة أن فيروس كورونا كان صعبا جدا على الناس ونريد أن نصدق أنه يمكننا العودة إلى طبيعتنا وأنا أتفهم ذلك تماما”.

وتابعت: لكن الوباء التالي أصبح قاب قوسين أو أدنى، وقد يأتي خلال عامين. وقد يأتي بعد 20 عاما. لهذا لا يجب أن نوقف حذرنا. نحن بحاجة إلى أن نبقى يقظين ومستعدين لمواجهة الوباء الجديد”.

وتوضح ماكديرموت، أنه من خلال قطع الأشجار في منطقة الأمازون وأجزاء من أفريقيا. تقترب الحيوانات والحشرات من منازل الناس.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، فإن تفشي الفيروسات التي ينقلها البعوض والقراد. مثل حمى الضنك، والشيكونغونيا، وحمى القرم النزفية في الكونغو. يحدث في أجزاء من أوروبا نادرا ما شوهدت من قبل.

وتقول: “مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، حتى بريطانيا ستصبح منطقة يمكن أن تعيش فيها تلك الأنواع من البعوض”.

ولكن إذا كان هناك استثمار في وسائل التخفيف مثل تهوية الهواء في المباني العامة واللقاحات العامة والأدوية المضادة للفيروسات التي يمكن تكييفها بسرعة. فإن عمليات الإغلاق ستكون أقصر وأقل شدة، عندما يضرب الوباء القادم.

تقول ماكديرموت إنه إلى أن تعرف الحكومة والعلماء والعاملون في مجال الرعاية الصحية المزيد عن الفيروس القادم الناشئ وكيفية انتشاره، “سيكون الإغلاق أمرا لا مفر منه إلى حد ما”.