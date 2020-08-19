خبراء يدعون إلى تسقيف سعر تحاليل الكشف السريع عن كورونا

طالب رئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية، البروفسور كمال جنوحات، المخابر الخاصة بتسقيف سعر تحليل الكشف السريع عن “كورونا” وجعله في متناول المواطنين.

وأكد كمال جنوحات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، بأن الأسعار المطبقة في المخابر الخاصة للكشف عن فيروس “كورونا” تتراوح بين 1500 و 4000 دج.

مضيفا بأن هذه الأسعار باهظة جدا بالمقارنة مع متوسط دخل المواطنين وثمن اقتناء الكواشف التي تستعمل في هذه التحاليل المنتجة محليا والتي سعرها بين 600 و900 دج.

ولفت المتحدث إلى أن المخابر “تستغل الأزمة الصحية من أجل الربح السريع على حساب جيب المواطن”، متأسفا لعدم إنشاء مصلحة تشرف على تسيير وتنظيم المخابر البيولوجية الخاصة عبر الوطن على مستوى وزارة الصحة.

بدلا من إلحاقها بمديرية الصيدلية والتجهيزات الطبية التي تتكفل على الخصوص بتسيير وتنظيم الأدوية وليس بالكواشف والتحاليل الموجهة للمخابر.