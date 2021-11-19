خبراء يطالبون وزير الصحة بتغيير إستراتيجية التلقيح المعمول بها حاليا

طالب البروفيسور جمال الدين نيبوش رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين اليوم الجمعة، وزير الصحة بتغيير إستراتيجية التلقيح المعمول بها حاليا.

وكشف نيبوش لإذاعة سطيف قائلا: “إجتمعنا مع وزير الصحة وطالبنا بتغيير استراتيجية التلقيح المعمول بها حاليا.” مضيفا “لا ننتظر من الجزائريين الذهاب طواعية للتلقيح فهو أمر مستبعد، لذلك وجب تغيير الخطة.”

كما طالب ذات المتحدث، بضرورة إلزامية التلقيح على كل عمال الصحة دون استثناء كما هو معمول في كل الدول حماية له. بالإضافة إلى التسريع في فرض الجواز الصحي على الجميع للدخول للأماكن العمومية.

بالمقابل استغرب ذات المتحدث من الذين يتحدثون عن التلقيح والموجة الرابعة مستقبلا . في حين يجب التركيز عن الوضعية الصحية الراهنة، وكيف يمكن محاصرة الوباء في هذا الوقت قبل انتشاره.

وتابع قائلا:”الوباء لازال بيننا نسجل على الأقل 5 وفيات يوميا بسببه. والعدد يصل الى 200 وفاة شهريا وهو رقم كبير اذا الحذر.”

من جانبه أوضح تيبوش، أنه لدينا 13 مليون جرعة مخرنة واذا لم نسرع في استخدامها قد تتلف. مشيرا إلى أهمية الجرعة الثالثة للجميع ضمانا لهم لتحقيق المناعة المطلوبة واستعدادا لما هو قادم.

إلى جانب ذالك طالب البروفيسور نيبوش الى معرفة المناطق الموبوءة التي ينتشر فيها الفيروس باجراء تحقيق وبائي،خاصة من أجل فرض خريطة علاجية مستعجلة ومحاصرة الوباء خوفا من انتشاره.

كما حذّر انطلاقا من تجربتنا السابقة أن الأرقام تتزايد بشكل قليل، ثم فجأة ترتفع بصفة كبيرة وقوية.

وفي هذا الشأن طالب أيضا بضرورة تخصيص مراكز صحية مجهزة بكل الوسائل الضرورية من الآن استعدادا لأي طارئ. مطالبا وزير الصحة بضرورة الإعتماد على الأطباء العامون وتكوينهم وتأطيرهم لمواجهة أي طارئ ممكن.

في سياق آخر، دعا نيبوش الى ضرورة الأخذ في موضوع التلقيح بأكثر صرامة وقوة وعدم التهاون، و العودة الفورية لفرض البروتوكولات الصحية على الجميع. وهذا في مختلف الفضاءات العمومية واستخدام الكمامة والتباعد خاصة.

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