خبراء يكشفون عن أعراض جديدة غريبة للإصابة بفيروس كورونا

وحسبما أورده موقع “روسيا اليوم”، يمكن أن تكون تقرحات القدم المشابهة لجدري الماء، من الأعراض الغريبة الجديدة للفيروس التاجي.

وحذر المجلس العام الإسباني لكليات أطباء الأقدام الرسمية، الخبراء، من أن بعض مرضى الفيروس عانوا من آفات في أقدامهم، مشابهة لتلك التي تظهر في جدري الماء أو الحصبة.

وقال المجلس:”إنها آفات أرجوانية تشبه إلى حد كبير جدري الماء أو الحصبة، تظهر عادة على أصابع القدم وعادة ما تلتئم دون ترك علامة”.

وقال الأخصائيون الصحيون إن الأعراض الغريبة لوحظت في الغالب بين مرضى فيروس كورونا الشباب، في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وأضاف الأخصائيون: “كان هناك كشف متزايد للعارض لدى المصابين بالفيروس، خاصة عند الأطفال والمراهقين، ومع ذلك، فقد تم اكتشافه أيضا لدى بعض البالغين”.

كما أصدر الاتحاد الدولي لأخصائيي الأقدام، تقريرا عن صبي يبلغ من العمر 13 عاما اشتكى الشهر الماضي من تقرحات القدم، وافتُرض في البداية أنه يعاني من لدغة عنكبوت، لكنه بدأ يعاني لاحقا من أعراض فيروس كورونا.

ويدعو المجلس العام الإسباني لكليات أطباء الأقدام الرسمية، المهن الطبية، إلى البحث عن الآفات هذه كأعراض مبكرة محتملة للفيروس.

Foot sores could be an early sign of coronavirus, experts say https://t.co/8qojJMCjMc pic.twitter.com/m8hGXPmTRl

— New York Post (@nypost) April 14, 2020