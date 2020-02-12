خبر سار حول فيروس كورونا من الصين

تم تسجيل أقل عدد من حالات إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، منذ نهاية جانفي الماضي.

وهذه الإحصائيات الجديدة، تعطي مصداقية لتكهن مستشار طبي صيني كبير، بأن تفشي الفيروس، قد ينتهي بحلول أفريل المقبل.

وقال المستشار، تشونغ نان شان، خبير الأوبئة، لـ”رويترز”، أمس الثلاثاء: “آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث بحلول أفريل مثلا”.

وبلغ عدد حالات الإصابة في الصين بهذا الفيروس الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة أمس، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 جانفي.

وردا على تكهن تشونغ، قال كبير مسؤولي الصحة في أستراليا: “أعتقد أن من السابق لأوانه جدا قول ذلك”.

وتأكدت إصابة المئات في عشرات البلدان في أنحاء العالم، شملت حالتي وفاة بهذا الفيروس، واحدة في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين.

وسجل أكبر عدد إصابات جماعية خارج الصين على متن السفينة السياحية “دايموند برنسيس” الموضوعة قيد الحجر الصحي قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية.

ويوجد على متن هذه السفينة، نحو 3700 شخص، وتأكدت إصابة 39 حالة جديدة على متنها، ليصل عدد الإصابات إلى 175 حالة.