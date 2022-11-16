خبر سار للمتقاعدين الزماڨرة

صرح وزير العمل الفرنسي أوليفيه دوسوبت في ظل نسبة التضخم الحالية هناك خطة لرفع الحد الادنى لمعاشات التقاعد.

وفي حوار خص به صحيفة ” إيكو les echos ” قال أوليفيه دوسوبت “في ظل نسب التضخم الحالية التي تواجه البلاد، لابد من إعادة تقييم الاجر القاعدي المضمون للمتقاعادين. وأضاف دوسوبت سوف نتجاوز 1100 يورو للحد الأدنى لمنحة التقاعد”.

تابع الوزير في ذات الحوار ان فئة معنية المتقاعدين ستمسهم الزيادة وهي: قطاع الصناعات الكهربائية والغازية بالإضافة إلى النقل الحضري وكذ بنك فرنسا.

وللإشارة فإن فرنسا احصت أزيد من 450 ألف متقاعد جزائريا مقيمون في الجزائر ويتحصلون على ممعاشات من صندوق التقاعد الفرنسي حيث سيستقيدون من هذه الزيادة.