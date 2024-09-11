خبر سيئ من سيلينا غوميز لمتابعيها

عانت الممثلة والمغنية الأمريكية البالغة من العمر 32 عاما من مرض الذئبة لعدة سنوات. وتم تشخيص إصابتها باضطراب ثنائي القطب في عام 2020.

وكشفت سيلينا جوميز في مقابلة مع وسائل الإعلام فانيتي فير أنها لن تكون قادرة على الحمل. بسبب مشاكلها الطبية المستمرة والتي من شأنها أن تسبب حملاً خطيرًا لنفسها ولطفلها أيضًا.

وقالت “لسوء الحظ لا أستطيع أن أحمل أطفالي. أعاني من مشاكل طبية كثيرة من شأنها أن تعرض حياتي وحياة الطفل للخطر. كان علي أن أحزن لبعض الوقت”.

وتحدثت بالفعل علنًا عن مرض الذئبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي عانت منه منذ عام 2015.

كما خضعت الممثلة والمغنية لعملية زرع كلية في عام 2017. ثم تم تشخيص إصابتها باضطراب ثنائي القطب في عام 2020. بعد أن تعرضت لنوبة ذهنية سمعت فيها أصواتًا وشعرت برغبة في الانتحار.