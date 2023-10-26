خبر صادم لعشاق الكيبوب حول النجم جي دراغون

قامت شرطة سيول بكوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، باحتجاز نجم الكيبوب الشهير جي-دراغون من فرقة “BIGBANG”، بسبب مخالفة تتعلق بالمخدرات.

وتصدر إسم جي-دراغون الترند بعد الضجة التي أثارها خبر اعتقاله على مواقع التواصل الإجتماعي، في خبر صدم لعشاق الكيبوب K-POP حول العالم.

وذكرت صحيفة “News1″، أنه تم القبض على مغني الكيبوب الشهير وعضو “BigBang” السابق، في قضية مخدرات يوم أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الشرطة في سيول بكوريا الجنوبية، أنها اعتقلت المغني دون الإبقاء عليه محتجزاً.

وعلقت الشرطة على ذلك قائلةً ما معناه: “لا يمكننا الكشف عن تفاصيل محددة، لأنها قضية قيد التحقيق حاليًا”.

وقالت وكالة “YG Entertainment” عن جي دراغون لـ “Xportsnews”: “هو ليس فنانًا ضمن وكالتنا حاليًا. لذلك من الصعب علينا تقديم رد رسمي”.

يُذكر أن وكالة YG Entertainment كانت قد كشفت سابقًا في شهر يجوان الماضي أن عقدها الحصري مع G-Dragon قد انتهى.

وكان إسم G-Dragon قد ظهر سابقا خلال فضيحة المخدرات السابقة التي تعرض لها الممثل “Lee Sun Kyun”.

وأوضحت الشرطة آنذاك أن موضوع “جي” ليس مرتبطاً بقضية “Lee Sun Gyun”، الذي يتم التحقيق معه حاليًا بتهمة تعاطي المخدرات.