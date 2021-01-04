خبر صادم للبشرية.. سلالة كورونا الجديدة قد تحتاج لقاحا جديدا

كشف الخبير الطبي وأستاذ الطب في جامعة أوكسفورد، جون بيل، أن سلالة كورونا الجديدة قد تحتاج لقاحا جديدا.

وحسب الخبر الذي نقلته شبكة سكاي نيوز، فإن سلالة كورونا الجديدة ربما تكون مستعصية على اللقاحات المقدمة حاليا.

وأوضح أنه في حال استعصت السلالة الجديدة على اللقاح الحالي، على البشرية تطوير لقاح جديد في ظرف 6 أسابيع.

ويقول الباحث إن السلالة الجديدة في بريطانيا قد تستعصي عن اللقاح، مشيرا أن اللقاحات التي جرى تطويرها تستطيع التعامل مع الطفرة.

أما السلالة التي انتشرت في جنوب إفريقيا فهناك علامة استفهام كبيرة حولها.

وقال إن الطفرات التي تم رصدها في سلالة جنوب إفريقيا، أحدثت تغييرات في بنية البروتين لدى فيروس كورونا المستجد.

وأفاد أن الفيروس تغير في الجزء الذي يتيح للأجسام المضادة الالتصاق به، لكن العلماء يؤكدون غياب معلومات كافية بشأن السلالة.