خبر وفاة النجمة دلال عبد العزيز يُحدث ضجة

أحدث خبر وفاة الفنانة المصرية القديرة دلال عبد العزيز، ضجة كبيرة في مصر والوطن العربي، خلال الساعات القليلة الماضية. ليخرج الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، إبنة دلال عبد العزيز، لينفي هذه الشائعة، مهاجما الصحفي الذي روج هذا الخبر.

وكتب صهر النجمة دلال عبد العزيز على صفحته بفايسبوك: “الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل”. وبدوره، علق الممثل حسن الرداد، على الخبر المنتشر حول وفاة حماته، مؤكدا غنها لا تزال في غرفتها بالمستشفى، وحالتها جيدا. وكتب الرداد، زوج الفنان إيمي سمير غانم: “هذه الأنباء كاذبة وحسبى الله ونعم الوكيل “.

وكان عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور محمد النادى، قد كشف مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا: “الفنانة الكبيرة مازالت فى حاجة إلى الأوكسجين والأجهزة التى تساعد عضلة التنفس على أداء عملها”.

وأضاف النادى أن الفنانة دلال عبد العزيز، تعاني من متلازمة ما بعد كورونا، حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية، لافتًا إلى أنه بدون القناع أو ماسك الأوكسجين يكون هناك صعوبة في التنفس، وعن إمكان نسبة الشفاء، قال النادى إن الأمل موجود وهناك دعم طبي، ومن الممكن سحب الأجهزة تدريجيًّا حال التحسن.