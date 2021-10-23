خبر وفاة سوسن بدر يصدم الجمهور وبيان طارئ من نقابة الممثلين

أصيب جمهور الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر بالصدمة، بعد إنتشار خبر وفاتها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ومما زاد من قلق الجمهور، هو أن الصفحة الرسمية للممثلة لم تصدر أي بيان وكانت آخر صورة قد نشرتها الفنانة والتي تبلغ من العمر 64 سنة، على حسابها على انستغرام قبل أسبوع.

لتصدر النقابة التمثيلية في مصر بيانا طارئا، نفت فيه أن تكون سوسن بدر قد توفيت مشيرة إلى أنها بصحة جيدة.

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد شاركت مؤخرا في بطولة حكاية “اللي خلف مامتش” من مسلسل “زي القمر” الى جانب إيهاب فهمي، وعدد من الفنانين.

كما شاركت الفنانة أيضا بمسلسل”60 دقيقة” من بطولة شيرين رضا، وياسمين رئيس.

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