خبر سار لأصحاب هذه السكنات 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن أصحاب السكنات العمومية الإيجارية الضيقة، لديهم الحق في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، أوضح بلعريبي، أن المواطنين القاطنين في سكنات عمومية إيجارية (سكنات اجتماعية) ضيقة لا تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا من فئة الغرفتين، يحق لهم الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى.

وأكد بلعريبي أنه تم بهذا الشأن إصدار مذكرة وزارية المنشور رقم 01 والمؤرخة في 8 أفريل 2018 تعدل وتتمم المنشور رقم 1 المؤرخ في 16 أكتوبر 2024 والمتعلقة بإقصاء بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين من الرقابة الإيجابية في البطاقة الوطنية للسكن ومن القواعد المرجعية الأخرى، قصد السماح للمالكين أو المستأجرين للسكنات الضيقة التي تقل أو تساوي مساحتها 50 متراً مربعاً (صنف f2) من الاستفادة من سكنات أوسع.

وتابع بلعريبي، في السياق ذاته، أنه على السلطات المحلية وبالتحديد لجان الدوائر إدراج أسماء المواطنين الراغبين في استبدال سكناتهم الضيقة التي تقل أو تساوي مساحتها 50 متراً مربعاً بسكنات عمومية أوسع ذات 3 غرف أو 4 غرف ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري.

وأشار الوزير إلى أن عدداً من ولايات الوطن عرفت إعادة إسكان أصحاب السكنات الضيقة (F2) بسكنات أوسع من صنف (F3) ذات 70 متراً مربعاً.