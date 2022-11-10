إعــــلانات
الرياضة

خبوز:”كل الأمور تسير على مايرام..ونتمنى نجاح تربص الإمارات”

بقلم فيصل زيان بوزيان
خبوز:”كل الأمور تسير على مايرام..ونتمنى نجاح تربص الإمارات”
  • 50
  • 0

كشف عضو المكتب الفدرالي، أحمد خبوز، عن توفر كل الظروف لنجاح تربص المنتخب الوطني المحلي بالإمارات العربية المتحدة.

وصرح أحمد خبوز عضو المكتب الفدرالي لقناة النهار اليوم الخميس:”التحضيرات كانت مبرمجة من قبل، وكل الأمور تسير على مايرام”.

وأضاف خبوز:”الناخب بوقرة يتواجد بالإمارات لإنجاح التربص، وكل الأعين منصبة على هذا التربص، ونتمنى نجاحه”.

وتابع المتحدث:”مغادرة وفد المنتخب من المطار وليس من المنصة الشرفية، هي أمر عادي، حتى يتسنى للجمهور الإحتكاك مع اللاعبين”.

رابط دائم : https://nhar.tv/zWJvm
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر