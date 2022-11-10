خبوز:”كل الأمور تسير على مايرام..ونتمنى نجاح تربص الإمارات”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف عضو المكتب الفدرالي، أحمد خبوز، عن توفر كل الظروف لنجاح تربص المنتخب الوطني المحلي بالإمارات العربية المتحدة.
وصرح أحمد خبوز عضو المكتب الفدرالي لقناة النهار اليوم الخميس:”التحضيرات كانت مبرمجة من قبل، وكل الأمور تسير على مايرام”.
وأضاف خبوز:”الناخب بوقرة يتواجد بالإمارات لإنجاح التربص، وكل الأعين منصبة على هذا التربص، ونتمنى نجاحه”.
وتابع المتحدث:”مغادرة وفد المنتخب من المطار وليس من المنصة الشرفية، هي أمر عادي، حتى يتسنى للجمهور الإحتكاك مع اللاعبين”.
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