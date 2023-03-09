خبيب كواس أفضل صانع محتوى سياحي على فيسبوك

حاز ‏‎صانع المحتوى الجزائري خبيب كواس، أمس الأربعاء، على جائزة أفضل محتوى سياحي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد أعلن الاتحاد العربي للاعلام السياحي أمس الأربعاء بالعاصمة الالمانية برلين. عن الفائزين بجوائز الاعلام السياحي العربي لعام 2023.

ويأتي ذلك على هامش فعاليات أهم حدث سياحي عالمي وهو بورصة برلين للسياحة (ITB). والتي تقام في المانيا خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس الجاري وتشارك فيها اكثر من 150 دولة من خلال ما يقرب من 10 الاف جهة عرض.

ومن المعروف ان جوائز “الإعلام السياحي العربي”، هي أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية. والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية. إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.

للإشارة، ‏ نجح الجزائري خبيب كواس في الفوز بلقب أفضل صانع محتوى رقمي لعام 2022 والذي استضافته مدينة قازان الروسية. حيث نظمت حدثًا لتكريم ألمع الشباب في مختلف المجالات. مثل أفضل باحث أو مصور و حتى أفضل صانع محتوى.

كما قالت اللجنة المنظمة للجائرة على صفحتها الرسمية إن خبيب مصور الحياة البرية، صانع فيديو محترف. مدوّن فيديو. وهو أول مستخدم يوتيوب للسفر والمغامرة.

كما أضافت “إنه نوع من الأشخاص الذي يتوقون لاستكشاف كل ركن من أركان كل قارة بنفسه. في الوقت الحاضر زار 42 دولة. بدأ خبيب رحلاته بأقل التكاليف. استخدم تطبيقات السفر التي سمحت له بالبقاء في منازل الغرباء مجانًا. زار قبائل الأقزام في الكاميرون، وقبائل هادزابي، وصيادي الحيوانات. والقبائل العربية في تشاد ، للتعرف على الطراز القديم لقبائل إفريقيا”.

بالإضافة إلى ذلك، جمع خبيب ما لا يقل عن 1.6 مليون مشترك على Instagram، و3 ملايين ونصف على فيسبوك.

كما اكتسب سمعة جيدة بفضل مقاطع الفيديو الخاصة به. حيث يأخذنا في مغامراته حول العالم. يكرس الشاب نفسه بالكامل لشغفه بالسفر. ومن خلال حسابه، يشارك تجاربه ويعرف متابعيه بالثقافات والأنشطة المختلفة التي يمكن القيام بها في هذه الوجهات.