خبيب يهنئ الخضر بـ”الكان”

هنأ البطل الروسي، في رياضة المصارعة “ufc”، خبيب نور محمودوف، المنتخب الجزائري، بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019.

ونشر خبيب نور محمودوف، عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، صورة للمنتخب الجزائري، أثناء سجدة الشكر، بعد تتويجهم بـ”الكان”.

وأرفق النجم الروسي، هذه الصورة بعلم الجزائر، إضافة لبعباراة التهنأة، أين كتب: “ما شاء الله، رائع، تهانينا للجزائر”.

يذكر أن خبيب نور محمودوف (30 عاما)، مصارع روسي مسلم، توج مرتين كبطل العالم في (UFC)، ويعد حاليا صاحب أطول سلسلة من المنازلات دون هزيمة، في “MMA”.