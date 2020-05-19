خبيرة بيئة تحسم الجدل حول تسبُب الخفافيش بجائحة كورونا

قالت إحدى دعاة الحفاظ على البيئة في بريطانيا، إن هناك مخاوف في غير محلها حول دور الخفافيش بتفشي وباء كورونا.

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن فيزا وورليدج، إن هذه المحاوف، سببتها النظريات غير المثبتة التي تنشر على شبكة الإنترنت بأن الخفافيش سبب لتفشي فيروس كورونا.

وأضافت وورليدج : “في بعض الأماكن قاموا بإعدام الخفافيش، ومن بينها أنواع مهددة بالانقراض، بسبب ما سمعوه عن دور هذه الخفافيش بنقل المرض، وهذا الخوف في غير محله”.

وتابعت: “ليست الخفافيش هي التي تسببت بهذا الوباء، بل البشر – إنها الطريقة التي تعاملنا بها مع بيئتنا، إنها الطريقة التي نتلاعب بها ببيئتنا”.

ويقول معظم العلماء، إن كورونا قد انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عن طريق حيوان وسيط، مثل البانغولين، أو آكل النمل الحرشفي الشبيه بالأرماديلو.

وتعتبر سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان، مصدرا لاندلاع تلك الجائحة حول العالم، بيد أنه لم يثبت ذلك بشكل قاطع بعد.