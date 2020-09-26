خبيرة روسية تفسر سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا

فسرت رئيسة هيئة “روس بوتريبنادزور”، آنّا بوبوفا، سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قالت الخبيرة، إن هذه الزيادة ترتبط ببدء موسم أمراض البرد، وعدم الالتزام بقواعد الوقاية من الفيروس.

وأضافت آنّا بوبوفا : “نحن نلاحظ النمو في عدد الإصابات بكوفيد-19، نحن نشعر بذلك بالفعل”.

وتابعت الخبيرة: ” لقد بدأ الأمر في الأيام الأخيرة من شهر أوت، كل ذلك مرتبط ببدء موسم البرد، أي موسم انتشار الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة”.

وأشارت ذات المسؤولة، إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لتزايد عدد الإصابات، عدم امتثال المواطنين بشكل متزايد لقواعد الوقاية.

كما شددت الخبيرة، على أهمية توخي الحذر من الفيروس التاجي.