خبيرة روسية تفسر سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا

أخبار العالم
  • -
  • 0
خبيرة روسية تفسر سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

فسرت رئيسة هيئة “روس بوتريبنادزور”، آنّا بوبوفا، سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قالت الخبيرة، إن هذه الزيادة ترتبط ببدء موسم أمراض البرد، وعدم الالتزام بقواعد الوقاية من الفيروس.

وأضافت آنّا بوبوفا : “نحن نلاحظ النمو في عدد الإصابات بكوفيد-19، نحن نشعر بذلك بالفعل”.

وتابعت الخبيرة: ” لقد بدأ الأمر في الأيام الأخيرة من شهر أوت، كل ذلك مرتبط ببدء موسم البرد، أي موسم انتشار الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة”.

وأشارت ذات المسؤولة، إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لتزايد عدد الإصابات، عدم امتثال المواطنين بشكل متزايد لقواعد الوقاية.

كما شددت الخبيرة، على أهمية توخي الحذر من الفيروس التاجي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=893133

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com