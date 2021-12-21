خبير إقتصادي: السوق الجزائرية أصبحت سوقا مهمة لعديد الدول

قال الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، أن السوق الجزائرية أصبحت اليوم سوقا مهمة بالنسبة لعديد الدول، سيما التي تسعى إلى خلق شراكات جديدة معها.

وأوضح سواهلية، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن الإجراءات المتخذة لحماية المنتوج الوطني أعطت ثمارها داخليا و خارجيا. ومكنت من إقامة شراكات خارج الدائرة الأوروبية والولوج إلى الأسواق الإفريقية.

كما أضاف الخبير الإقتصادي، إن الجزائر خرجت من النفوذ التقليدي الذي كان يصور للكثير بأن الجزائر تابعة لدولة ما.

وأورد الخبير: “تمكنا من الخروج من التبعية للأسواق الأوروبية التي أنهكتنا. واستطعنا خلق شراكات متعددة على غرار السوق الإفريقية الحرة التي تجسدت رغم العديد من التحديات الخارجية”.

كما اعتبر الخبير أن إستراتيجية الجزائر لولوج الأسواق الإفريقية أصبحت واضحة المعالم، من خلال التسهيلات الجمركية و توفير الشروط اللوجستيكية كفتح المعابر و توفير المناخ الملائم لها.

ويأتي ذلك، رغم المخططات الخارجية المخزية التي تحاول زرع اليأس في الجزائر عن طريق التجار.

كما أضاف ذات المتحدث إن ورشات الإنعاش الصناعي التي تم فتحها تحت إشراف رئيس الجمهورية و قطاع الصناعة، راعت الظروف التي تعيشها الجزائر في ظل جائحة كورونا. وما تمتلك الجزائر من مؤهلات بشرية و مادية.

كما أشار إلى أنه يبقى الآن علينا التركيز في مرحلة ثانية على عقبات امتلاك التكنولوجيات المتطورة وهذا بإشراك قطاع البحث العلمي.

وفي الإطار ذاته، استعرض ضيف الأولى جملة الإجراءات التي تسعى إلى خلق تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية. والتي أبرزها الاهتمام بدراسات الأسواق المراد الولوج إليها. بالإضافة إلى تحضير منتجات ذات نوعية مما يحفز الأسواق الخارجية طلب المنتوج الجزائري.

كما تطرق الخبير لاحتضان الجزائر لتظاهرة ألعاب البحر المتوسط بوهران منتصف العام المقبل. موضحا أنها فرصة سانحة لإبراز قدرات الجزائر بالترويج و لتسويق للوجهة الجزائرية بما تستحقه من مكانة على المستوى الإقليمي و القاري.

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