خبير إقتصادي .. هؤلاء هم المسؤولون عن قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي

اتهم الخبير الإقتصادي فريد بن يحيى، العديد من الشخصيات من الحكومة السابقة مسؤولية قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

وقال الخبير في تسجيل صوتي للإذاعة الوطنية، أنه كل من محافظ البنك المركزي وزير المالية والوزير الأول السابق، ورئيس الجمهورية مسؤولين عن هذا قرار .

مؤكدا ذات المتحدث، أنهم يتحملون كلهم مسؤولية هذا القرار، لأنهم كانوا يعلمون خطورة الأمر على الإقتصاد الوطني.

مضيفا، أن جميع الأطراف كانت مشاركة فيه، رافضا إلقاء المسؤولية على عاتق شخص أوشخصين.

http://www.radioalgerie.dz/news/sites/default/files/benyahia_2.mp3?uuid=5cb4f3a022de4