خبير إقتصادي يدعو لإصلاح النظام الضريبي بشكل عاجل وملح

دعا المحلل الاقتصادي أحمد سواهلية، إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي بشكل عاجل وملح. وذلك عن طريق تبسيط الضريبة وتوسيع مساحتها واستخدام الرقمنة للقضاء على التهرب في هذا المجال.

وقال سواهلية للقناة الاذاعية الأولى، أن التهرب الضريبي سينعدم تقريبا برقمنة قطاع الجباية. الذي سيسمح بتحصيل الضريبة بدقة بعيدا كل البعد عن الاجراءات البيروقراطية.

مضيفا أن توسيع مساحة النشاط الاستثماري سيساهم في زيادة حجم الوعاء الضريبي. والاعتماد بشكل ثانوي على الجباية النفطية.

وانتقد المحلل الإقتصادي، غياب العدالة الضريبية التي فسرها بالتناقض الحاصل في التحصيل من رواتب الموظفين بشكل آلي.

في حين يعتمد التحصيل على التصريح في النشاط الاقتصادي الحر ما يزيد من نسب التهرب الجبائي .

واقترح سواهلية في هذا الخصوص حلولا لاستقطاب الاقتصاد الموازي الذي يخلق ايرادات فردية لا جماعية. ويأتي ذلك، بمنح تحفيزات وضمانات تتعلق خاصة بشق الاصلاح الضريبي.

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