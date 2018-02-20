خبير إيطالي:”أوناس ظاهرة كروية، وساري يظلمه”

إنتقد الخبير الإيطالي الشهير أدريانو باكوني، مدرب نابولي ماوريسيو ساري، على منح الفرصة الكافية للجزائري آدم وناس.

وأثنى باكوني، في مداخلته التحليلية لأداء نابولي في حصة رياضية التي تبث على “القناة 21″، على مستوى الدولي الجزائري كثيرا.

“صحيح نابولي يحتل الريادة في الترتيب، لكن طريقة تسيير الفريق كارثية بسبب الإعتماد الدائم على نفس العناصر”.

مضيفا:”أوناس منذ أول حصة تدريبية له مع الفريق أثبت أنه ظاهرة كرويّة، لكن كيف له أن يطوّر مستواه”.

“إذا كان يجد نفسه دائما خارج حسابات الفريق حتّى بعد تألّقه اللافت في موقعة الدوري الأوروبي أمام لايبزيج الألماني”.