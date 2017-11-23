كشف صحفي “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، فالنتينا كليمنتي، أن الجزائري آدم أوناس، بحاجة لمزيد من الوقت لفرض نفسه في نابولي.

وتحدث فالنتينا كليمنتي، عن وضعية ومصير أوناس مع نابولي، وصرح في هذا الخصوص لموقع “فوت ميركاتو” الإيطالي

“عندما يكون لاعبون جدد في نابولي مثل أوناس، المدرب ساري يأخذ وقتا قبل إدراجدهم ضمن قائمته المعتمدة”.

وأضاف: “وضعية أوناس عادية، رغم بقاءه كبديل،وهذا لا يعني أنه غير جيد، ساري ليس من النوع الذي يغير تشكيلته بسهولة”.

وتابع: “على أوناس التحلي بالصبر، فماهي إلا مسألة وقت، ليكسب مكانته في صفوف نابولي بالنظر للإمكانيات التي أظهرها في السابق”.

وفي الأخير أكد الصحفي والخبير في الكرة الإيطالية، أن صاحب الـ21 عاما يتأقلم بشكل تدريجي وجيد مع نابولي.