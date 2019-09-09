خبير اقتصادي يطالب برفع المنح العائلية وإعادة النظر في “IRG”

طالب الخبير الاقتصادي كمال رزيق، بتفعيل الضريبة على الممتلكات ورفع المنح العائلية، بما فيها المخصصة للمرأة الماكثة بالبيت.

وانتقد رزيق، الإجحاف الممارس في حق العمال المصرح بهم حول طريقة اقتطاع الضريبة على الدخل التي تتم مباشرة من أجورهم.

وأكد،الخبير الاقتصادي،أن المنظومة الضريبية،في الجزائر غير عادلة،مستدلا بارتفاع نسبة الضريبة،على الدخل،التي تمثل أكثر من 30 بالمائة،من نسبة الجباية العادية الإجمالية.

واشار كمال رزيق، إلى أن إعادة النظر في الضريبة على الدخل “irg” باتت مطلبا ملحا.

وانتقد المتحدث،اختلالات المنظومة الضريبية،التي لا تسجل سوى 20 بالمائة فقط كنسبة لتحصيل الضرائب،في بلادنا متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء الوضع.